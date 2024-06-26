Абхазии передали задержанного в РФ по инциденту на КПП "Псоу"

Гражданин Абхазии Игорь Камлия, задержанный в РФ после стрельбы на КПП "Псоу" 23 июня, передан МВД Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в районной прокуратуре.

"Гражданин республики Игорь Камлия, задержанный 23 июня на территории РФ, передан правоохранительным органам Абхазии. Сегодня прокуратура Гагрского района обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении первых задержанных [братьев Годжуа, Чаговец и Камлия] меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал сотрудник прокуратуры.



23 июня по подозрению в совершении преступления в Абхазии задержаны братья Беслан и Батала Годжуа и Константин Чаговец. Еще троих объявленных в розыск - братьев Беслана и Аслана Какалию, а также Игоря Чаговеца- задержали 25 июня в Гагрском районе.В отношении задержанных 25 июня братьев Какалия и Чаговец прокуратура должна выйти с санкцией в суд в течение трех дней.

Следствием установлено, что 23 июня мужчины на автомашине Cherry подъехали к КПП "Псоу" и произвели 27 выстрелов из автомата, убив одного и ранив троих человек. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 99 (убийство, убийство, совершенное общеопасным способом, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ч. 3 ст. 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а", "г" ч. 2 ст. 106 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц), ч. 2 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) УК Абхазии.

Как сообщил ранее на встрече с депутатами парламента министр внутренних дел Роберт Киут, поводом для инцидента со стрельбой на границе послужил давний имущественный конфликт.