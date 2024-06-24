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Защита обжаловала продление ареста Тимуру Иванову

Защита обжаловала продление ареста до 23 августа бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита обжаловала продление ареста Тимуру Иванову
© РИА Новости
"Подана апелляционная жалоба на постановление о продлении срока содержания под стражей Иванова", - поделилась собеседница агентства.

До этого портал "Госслужба" сообщал, что Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны России в связи с утратой доверия.

Об увольнении Иванова из ведомства сообщил его адвокат Мурад Мусаев 20 июня.

Бывшего заместителя министра обороны РФ Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Сейчас военный находится в СИЗО "Лефортово". Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину. Иванов находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка.

Происшествия
Мурад Мусаев
Тимур Иванов
СИЗО "Лефортово"