Защита обжаловала продление ареста Тимуру Иванову

Защита обжаловала продление ареста до 23 августа бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подана апелляционная жалоба на постановление о продлении срока содержания под стражей Иванова", - поделилась собеседница агентства.



До этого портал "Госслужба" сообщал, что Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны России в связи с утратой доверия.

Об увольнении Иванова из ведомства сообщил его адвокат Мурад Мусаев 20 июня.

Бывшего заместителя министра обороны РФ Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Сейчас военный находится в СИЗО "Лефортово". Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину. Иванов находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка.