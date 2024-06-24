Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 20

Еще один житель Татарстана госпитализирован с подозрением на ботулизм. Таким образом число зарегистрированных случаев отравления в республике увеличилось до 20, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось о 19 случаях подозрения на ботулизм среди жителей Татарстана после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен". В субботу первые три пациента были выписаны из инфекционной больницы в Казани. На лечении оставалось 15 человек.

"На сегодняшнее утро всего зарегистрировано 20 случаев. Еще один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.



Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Более 120 человек в Москве обратились в середине июня за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Как уточнили в столичном Роспотребнадзоре, пострадавшие заказывали лобио от ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт". Ведомство приостановило их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Также проверка начата после аналогичных случаев в Нижнем Новгороде.