Губернатор Севастополя назвал точное число погибших и пострадавших в теракте

Итоговое число пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь составило 153. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Четверо человек погибли, уточнил глава Севастополя.

— 153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка, — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства, начавшемся с минуты молчания.



Пострадавшим будут осуществляться выплаты, передает ТАСС.

23 июня ВСУ совершили террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя с использованием поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Президент России Владимир Путин связался с Развожаевым сразу после обстрела города, чтобы выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования по поводу случившегося.