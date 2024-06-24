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В Москве арестован гендиректор «Уральских заводов»

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главу акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за хищение денег. Об этом сообщили в пресс-службе суда. ТАСС

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток», — передает telegram-канал суда. Мужчина будет находиться под арестом до 17 августа 2024 года. Ura.Ru

Отмечается, что Мусин совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России для обеспечения исполнения гособоронзаказа. RT на русском

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