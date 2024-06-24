В дагестанской синагоге во время теракта сгорели свитки Торы

Пожар в синагоге дагестанского Дербента, который произошел в результате теракта, уничтожил свитки Торы (главная священная книга иудеев — Прим. ред.). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду.

"Дербентская синагога — историческая, почти полностью уничтожена изнутри во время пожара. В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге", — рассказал Борода.



Отмечается, что, согласно еврейским традициям, в случае уничтожения свитка Торы, необходимо написать новый — вручную.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следкома, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ. Пятерых боевиков удалось ликвидировать.