Главный раввин России связал нападение в Дагестане с погромом в Махачкале

Главный раввин России Берл Лазар связал нападение террористов в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы, устроенными в октябре прошлого года. Об этом сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе раввина.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. По предварительным данным, погибли не менее шести сотрудников полиции и несколько гражданских лиц.

Раввин заявил, что вся иудейская община потрясена произошедшим в Дагестане.

Он напомнил, что всего полгода назад террористы бесчинствовали в махачкалинском аэропорту и в Хасавъюрте.

"Мой народ хорошо знает, что такое международный терроризм. Носители той же человеконенавистнической идеологии не раз убивали моих единоверцев и соплеменников на Ближнем Востоке, в Европе и на американском континенте", - сказал Берл Лазар.



По его словам, эти люди часто прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами, но главная их цель - убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие. Председатель иудейской общины также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. "Вся наша община скорбит вместе с родственниками погибших, все мои единоверцы молятся за то, чтобы Б-г ниспослал исцеление раненым, исцелил души тех, кто лишился близких и дорогих людей. Уверен, что вся многонациональная и многоконфессиональная Россия сегодня сердцем с жителями Дагестана", - сказал Берл Лазар. 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Пострадали более 20 человек, включая полицейских. Правоохранители задержали 60 участников беспорядков. В Кремле связали беспорядки в Махачкале с "воздействием извне".