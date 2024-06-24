Расправившегося с девочкой в Кузбассе военного арестовали

Томский гарнизонный военный суд арестовал рядового Андрея Быкова, который подозревается в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщается на сайте суда.

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«По версии следствия, рядовой Быков, будучи военнослужащим по контракту, не явился на службу 5 апреля 2024 года, то есть дезертирство. Он же 18 июня, будучи осведомленным исходя из внешнего вида о возрасте девочки, угрожая его применением и убийством, с целью изнасилования отвел ее в безлюдное место и попытался изнасиловать», – сообщили в суде.



В суде пояснили, что мужчина расправился с девочкой из мести за оказанное ему сопротивление.

В следственном управлении СК РФ по региона корреспонденту «ФедералПресс» уточнили, что дизертиру предъявлено обвинение в убийстве малолетней В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщали, что ранее судимый 49-летний житель города Топки в Кузбассе причастен к убийству 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в канализационном колодце.

Напомним, что военнослужащий подозревается в таких преступлениях как покушение на изнасилование и дезертирство. Мужчина раздел школьницу и привязал жертву к дереву, попытавшись изнасиловать. После этого он задушил ее штанами и ушел. Утром предполагаемый преступник вернулся на место убийства, воткнул шампур в грудь погибшей, снял тело и бросил его в колодец.