Журналиста Пивоварова* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Таганский районный суд привлек к административной ответственности журналиста Алексея Пивоварова*. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Пивоваров Алексей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), — говорится в сообщении в Telegram-канале.



Суд назначил Пивоварову* штраф в размере 30 тысяч рублей.

Это не первый раз, когда Пивоварова* штрафуют за нарушение деятельности иноагента. Так, Пресненский суд столицы в апреле уже штрафовал журналиста на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.