В образовательных учреждениях Дагестана усилены меры безопасности

В детских садах, школах и летних лагерях Дагестана усилены меры безопасности, при этом они продолжают работать. О этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, передает ТАСС.

"Информация о возгорании в школе N52 в Махачкале оказалась недостоверной. Сегодня состоится экзамен в формате ОГЭ по русскому языку (резервный день. - "Газета.Ru"). Всего заявлены 857 участников", - сообщил Бучаев.



До этого сообщалось, что боевики, атаковавшие Махачкалу и Дербент, планировали теракты с середины мая. В день атак они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. По информации источника Shot, настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников был "первой и конкретной" целью террористов — его фотография была закреплена в чате.

В понедельник утром СК РФ подтвердил информацию о 19 погибших в республике. Следователи установили личности преступников. Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".