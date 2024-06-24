Бастрыкин затребовал доклад после нападения террористов в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела после нападения террористов на синагогу и церкви в Дагестане. В результате атаки погибли 15 сотрудников полиции и четверо мирных жителей.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Беляеву представить доклад о первоначальных следственных действиях, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата.

Ранее сообщалось, что в Дагестане объявили траурными днями 24, 25 и 26 июня.