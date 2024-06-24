Место гибели православного священника в Дербенте показали на видео

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Дербент и осмотрел старейшую на Кавказе церковь Покрова пресвятой Богородицы, где террористы жестоко убили священника и сторожа. Руководитель региона также планирует осмотреть сгоревшую синагогу Келе-Нумаз.

Глава республики побывал в храме и увидел место трагедии: комнату, где боевики зарезали 66-летнего протоиерея Николая Котельникова.

Напомни, что 23 июня около 18:00 две группы террористов в Дербенте практически одновременно нападают и поджигают православный храм на улице Ленина и синагогу на улице Таги-Заде.

Убив сторожа, террористы ворвались в храм и зарезали настоятеля церкви. Жертва была выбрана неслучайно - более 40 лет отец Николай Котельников преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе и пользовался большим авторитетом среди представителей других концессий и горожан. У погибшего батюшки остались жена, трое дочерей и шесть внуков.

Всего в результате террористической атаки в Дербенте и Махачкале погибли 19 человек: сотрудники полиции и мирные жители. 24, 25 и26 июня объявлены траурными днями в Дагестане.