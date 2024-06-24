В Москве арестован гендиректор «Уральских заводов»

Суд в Москве арестовал гендиректора компании «Уральские заводы» Василя Мусина, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Причиной ареста стало подозрения в мошенничестве при выполнении оборонного заказа.

Мусин взят под стражу на один месяц и 29 суток. Он будет оставаться под арестом до 17 августа.

Мусин В.М., находясь должность генерального директора акционерного общества «Уральские заводы» совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере, — говорится в сообщении.



АО «Уральские заводы» занимается проектированием и выпуском средств связи для правоохранительных органов, транспортно-логистических предприятий и промышленности говорится на сайте компании.

Ранее в пресс-службе регионального МВД сообщили, что директора завода по производству точной техники в Дагестане заподозрили в мошенничестве на сумму более 14 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый втайне от акционеров реализовал земельный участок площадью 4 тысячи квадратных метров и построил там объект. Все вырученные деньги он присвоил себе.