Гендиректор "Кухни на районе" Лозин обжаловал домашний арест

Генеральный директор ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе". - "Газета.Ru") Антон Лозин и еще два фигуранта по делу о массовом отравлении и случаях ботулизма обжаловали домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - следует из сообщения. При этом следователи хотели добиться ареста четырех фигурантов, но в следственный изолятор (СИЗО) был отправлен только повар Карим Норматов. Под домашний арест, помимо Лозина, отправились руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Лозин должен будет находится под домашним арестом 1 месяц 28 суток - до 15 августа 2024 года. Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Следствие пришло к выводу, что он и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда "Лобио", упаковали их в продали через онлайн-магазин "Самокат". Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу. Врачи поставили пациентам диагноз "ботулизм".

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