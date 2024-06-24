Пострадавший сотрудник Росгвардии рассказал о перестрелке в Махачкале

Пострадавший в результате теракта в Махачкале сотрудник Росгвардии рассказал о произошедшей стрельбе в районе церкви.

Он отметил, информацию о том, что внутри церкви были люди, получили по ходу операции.

«Старались максимально помочь гражданским, эвакуировать их. Что смогли, то сделали», — отметил он.



По его словам, в ходе стрельбы он получил ранение — пуля прошла насквозь через его плечо.

«Всё так быстро, молниеносно переносилось с места на место. Хотелось бы, конечно, чтобы всего этого вообще не произошло», — добавил он.



Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил об отмене режима контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Дербенте.