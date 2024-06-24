Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе Абхазии с Россией, в ходе которой погиб человек. Об этом сообщили в прокуратуре Гагрского района республики. News.ru

В ведомстве уточнили, что личности задержанных в данный момент устанавливаются. Москва24

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией возбудили уголовное дело. В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса Абхазии: 117 — «Незаконное хранение и перевозка оружия» и части второй 99 — «Убийство». Газета.Ru