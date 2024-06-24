Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Перестрелка произошла в Гагрском районе Абхазии недалеко от границы с Россией. В результате один человек погиб, трое получили ранения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В тот же день в Республике Дагестан произошли террористические атаки в Дербенте и Махачкале. Неизвестные нанесли удары по синагоге, церкви и посту дорожно-патрульной службы. Число погибших составило 19 человек, 15 из них были полицейскими. Также среди убитых был священник.

Что еще известно о вооруженном нападении — в материале «Вечерней Москвы».

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