Участниц «Пацанок» избили в Москве

Участницы шоу «Пацанки» Бэлла Кузнецова и Костья Купер подверглись нападению в баре в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, девушки отдыхали там с подругами и уже ближе к закрытию заведения «законфликтовали с другим посетителем».

После потасовки Бэллу увезли в больницу с гематомой на голове и подозрением черепно-мозговую травму. Однако такой диагноз не подтвердился и девушку выписали под наблюдение терапевта. По факту случившегося полиция проводит проверку.

«Пацанки» - российское социальное реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!». В шоу участвуют молодые женщины с тяжелым прошлым и «пацанским» поведением. Цель проекта - помочь участницам изменить их жизнь через различные испытания, а также работу с преподавателями и психологами.

При этом ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что участница шоу «Пацанки» Александра Петрова несколько раз ударила молотком и ногами пьяного соседа, который шумел под окнами. Перед этим мужчина угрожал ей.