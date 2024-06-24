Таможенники задержали контрабандиста с бриллиантами на 10 млн рублей

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали 52-летнего пассажира с партией синтетических бриллиантов, которые он не планировал декларировать. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

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Сотрудники ФТС остановили мужчину, когда он шел через "зеленый" коридор. В его сумке таможенники обнаружили металлический бокс, внутри которого находились 206 камней, расфасованных по пакетам и коробочкам. К синтетическим бриллиантам и алмазам у пассажира были сертификаты.

Нарушитель пояснил, что камни предназначаются для декорирования кухонного гарнитура. По предварительной оценке, стоимость партии составила более 10 млн рублей.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов" УК РФ. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.