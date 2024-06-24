В Санкт-Петербурге силовики накрыли банду мошенников, которые разводили на подставных свиданиях мужчин, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». В банде состояло порядка 25 девушек-консуматорш. Этим словом называют «сотрудников» питейных заведений, которые разводят клиентов на покупку напитков в баре. Всего задержано порядка 60 человек, причастных к мошеннической схеме, среди которых пять девушек 16-17 лет.

В случае с этой бандой работали закрытые помещения на Казанской улице и Кадетской линии, куда девушки приводили мужчин на «свидания», а тем впоследствии выставляли счет за заказанные товары по завышенному прайсу. На выходе работала охрана, которая не давала мужчинам уйти без оплаты.

Это подставное кафе. <...> Кухни нет, так что все, что вы там закажите из еды, вы не получите. Девушка будет брать дороге шампанское за 7000, по факту ей будут давать лимонад или разбавленный алкоголь. <...> Если ты откажешься платить, то просто так тебе не удастся оттуда уйти. Есть вероятность, что подъедут братки тебя прессовать и запугивать. Меня развели на 15000, кого-то и на большую сумму. А в полицию бесполезно обращаться. Поверьте, я пробовал, — говорится в одном из отзывов к фейковому заведению.



Средний чек после обработки консуматорщи составлял 20-30 тысяч рублей. Рекордной разовой суммой стало 380 тысяч рублей. За полгода точка могла собрать 15 млн рублей. В полиции утверждают, что в день на удочку мошенников попадали 25 мужчин.

На вершине иерархии этой системы, по данным следствия был 26-летний житель Ленобласти. Именно он следил за работой девушек в зале.

Похоже разбирательство велось в Санкт-Петербурге двумя годами ранее. Там злоумышленники с помощью привлекательных девушек спаивали клиентов с целью выкачать из них деньги. Счета за отдых с девушками и крепким алкоголем иногда доходили до трех миллионов. В рамках ряда заведенных уголовных дел проходят минимум 11 потерпевших с общим ущербом на сумму более 10 млн рублей.