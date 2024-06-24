СК назвал количество погибших при терактах в Дагестане

Правоохранители установили личности боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько гражданских, в том числе священник. В республике объявлен траур.

«В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», - сообщили в СК России.



В ведомстве уточнили, что жертвами нападений стали 19 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.

«Преступные действия злоумышленников (…) квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)», - говорится в сообщении.



Установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане

На месте преступлений работают следователи. Также устанавливаются все, кто может быть причастен к нападениям, подчеркнули в пресс-службе.