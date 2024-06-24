Силовики допрашивают главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, два сына которого были опознаны среди боевиков, напавших на храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане. Об этом пишет «Комсомольская правда».

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным Следственного комитета России, жертвами нападений стали 19 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В республике объявлен траур.

Возбуждено уголовное дело. Опознаны все пять ликвидированных силовиками участников нападения. По данным СМИ, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянник. Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил главу Сергокалинского района из партии «за дискредитирующие действия».

По данным очевидцев, которые приводит газета, один из сыновей чиновника Осман поджег синагогу в Махачкале на улице Ермошкина.

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Всего у 64-летнего Магомеда Омарова восемь сыновей. Сергокалинский район он возглавляет уже 14 лет. Ранее работал в банковских структурах и получил звание Заслуженный экономист Республики Дагестан. Также был депутатом Народного Собрания РД.

Telegram-канал Baza сообщает, что глава Сергокалинского района Дагестана признался на допросе, что знал о том, что несколько его сыновей, а также племянник были последователями радикального течения ислама.

При этом он заверил правоохранителей, что остальные братья и родственники их не поддерживали. По словам Магомеда Омарова, из-за взглядов сыновей и племянника в семье часто возникали ссоры, пишет Telegram-канал Shot.

Источник канала сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы Сергокалинского района Дагестана. Его подозревают в пособничестве террористам. Всех членов его семьи «в ближайшее время ждут массовые допросы».

По версии следствия, которую привел источник, оба сына Омарова - Осман и Адиль - были членами «спящей ячейки».