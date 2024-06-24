В Южно-Сахалинске мужчина напал с ножом на супружескую пару, для которой строил дом. Видео нападения появилось в Telegram-канале "Точка отсчета".

Сахалинец и его жена назначили встречу строителю, сотрудничество с которым оказалось неудачным. Рабочий, которому пара заказала постройку дома, затянул сроки сдачи. При этом он, как считают заказчики, похитил договор подряда и акт приема-передачи денег, доказывающие его недобросовестность. Пара хотела обратиться в суд, но перед этим решила переговорить с застройщиком.

22 июня мужчина встретился с супругами, которые пригласили его в свою машину, и заявил, что не причастен к исчезновению документов. В ответ на предложение проехать втроем в отдел полиции строитель стал угрожать заказчикам и размахивать ножом. В итоге семейная пара написала заявление, обвинив рабочего в краже документов, порче имущества и угрозах расправой.