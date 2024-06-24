На Митинском радиорынке в Москве начался пожар

В Москве на Митинском радиорынке произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

© Lenta.ru

Там уточнили, что из-за возгорания из здания рынка эвакуировали около 500 человек. Сейчас пожар потушили, о его площади не сообщается.

В декабре 2023 года на Митинском радиорынке начался пожар из-за гироскутера. На опубликованных кадрах видно пылающее вдали помещение, в какой-то момент включается сирена пожарной тревоги.

Тогда же загорелся московский рынок «Садовод». Огонь распространился по 19-й и 20-й линиям павильонов. С рынка эвакуировали 350 человек.