Случаи ботулизма выявили в еще трех регионах

Случаи заражения ботулизмом выявили в Ярославской, Костромской и Тамбовской областях. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По неподтвержденным данным, в этих областях госпитализировали четверых человек с симптомами ботулизма. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет «112».

21 июня в Москве выявили 94 человека с признаками ботулизма разной степени.

За день до этого министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что новый препарат от ботулизма прошел доклинические испытания, скоро начнутся клинические исследования.

В Госдуме назвали одну из причин вспышки ботулизма в России

Генерального директора «Кухни на районе» Антона Лозина 19 июня отправили под домашний арест по делу об отравлении салатами.

Следствие просило о заключении генерального директора ООО «Локалкитчен» и еще трех фигурантов уголовного дела под стражу.

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, ботулизм — очень тяжелое заболевание, которое передается пищевым путем. Чем опасны ботулотоксины и как им можно заразиться — в материале «Вечерней Москвы».