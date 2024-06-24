В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе потенциально опасная зона после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор оцеплена, сообщила советник губернатора города Анастасия Преловская, ее комментарий публикует РИА Новости.

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По ее словам, пляжи оставили в оцеплении до особого распоряжения.

Преловская уточнила, что в результате падения осколков сбитых ракет в других частях Севастополя зафиксировали семь возгораний. «Все оперативно локализованы, часть еще до приезда пожарных», — уточнила она, добавив, что никто не пострадал.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по городу 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.