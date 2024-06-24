На западе Донецка из-за обстрела без света остались почти 25 тыс. абонентов

Почти 25 тыс. потребителей остались без электричества в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По информации "Донецких электрических сетей", в результате вечернего обстрела произошло отключение по линиям 110 кВт и 35 кВт. Обесточены 2 питающие станции и 180 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в Петровском районе остаются 24 500 абонентов", - написал мэр в Telegram-канале.

