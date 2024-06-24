Астраханец похитил пожертвования прихожан и купил на них машину

Уголовное дело возбуждено в Астраханской области в отношении местного жителя, который украл пожертвования из местного храма на общую сумму около 500 тыс. рублей. Мужчина арестован, он пояснил, что деньги потратил на покупку автомобиля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

Заявление в полицию о краже пожертвований прихожан на общую сумму 457,5 тыс. рублей поступило из храма преподобного Сергия Радонежского в Астрахани.

"В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Оперативники задержали жителя с. Хошеутово Астраханской области 1982 года рождения, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.



В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Подозреваемый арестован.

Как выяснили следователи, подозреваемый тайком пробрался на второй этаж церковного здания, где находился сейф с ключом в замке. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды, в том числе покупку отечественного автомобиля. Кроме того, он признался еще в двух кражах, совершенных ранее в Астрахани. Так, в районе кладбища на улице Рождественского он похитил почти 7,5 тыс. рублей у местной жительницы, а в хореографической школе - 3,3 тыс. рублей.