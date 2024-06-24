Задержан старший следователь МВД Крыма

Старший следователь МВД Крыма Сергей Е. был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе. Он с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Старшего следователя МВД Крыма задержала ФСБ в Симферополе», — передает telegram-канал.



Отмечается, что он с 2016 года являлся агентом Службы Безопасности Украины (СБУ), собирал и передавал данные о жителя Крыма. На мужчину завели уголовное дело по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере около 500 тысяч рублей.

Сергей Е. был принят на службу в органы внутренних дел восемь лет назад и достиг звания майора. Он работал в контрольно-методическом отделе Министерства внутренних дел. Согласно информации силовых структур, Сергей на протяжении всего времени своей службы занимался передачей личных данных российских и украинских граждан из засекреченных баз данных в СБУ.