Нападение боевиков в Дагестане: что известно к этому часу

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура по погибшим в результате нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Что известно о ситуации к этому часу, в материале «Рамблера».

Согласно указу главы республики Сергея Меликова, в дни траура на всей территории Дагестана будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

«Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы Дагестана.



Что произошло?

Сообщения об атаках в Дагестане появились накануне вечером. По данным Российского еврейского конгресса (РЕК), около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы, боевики напали на синагогу в Дербенте.

«Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале», - говорится в сообщении.



Также нападению подверглись православные храмаы. В результате в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте были убит 66-летний священник, отец Николай Котельников, и охранник.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе, где забаррикадировались 19 прихожан. Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала.

Силовики вступили в перестрелку с террористами, примерно к 23:00 в Национальном антитеррористическом комитете отчитались о завершении активной фазы операции в Дербенте, пишет РБК.

Сколько человек погибло?

Ночью глава Дагестана опубликовал в своем Telegram-канале обращение, в котором заявил, что в результате атак террористов погибли более 15 сотрудников полиции, «с оружием в руках защищая мир и покой» в республике.

Тelegram-канал 112 отмечает, в результате нападения террористов на Дербент и Махачкалу количество погибших увеличилось до 20 человек, среди жертв атаки 17 правоохранителей. Также пострадали 44 человека.

Семьям погибших и пострадавших при теракте в Махачкале будет оказана необходимая помощь, сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Он также принес соболезнования семьям погибших и рассказал о состоянии раненных.

«После проведения оперативного совещания по поводу случившего сегодня в республике посетил Республиканскую клиническую больницу, где встретился с главным врачом медицинского учреждения Газиявдибиром Мусаевым. Газиявдибир Мусаев отметил, что их прооперировали, они находятся под постоянным присмотром врачей», - написал глава города.



Что известно о нападавших?

НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков, пишет РИА Новости.

В Махачкале и Дербенте был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен сегодня в 8 часов 15 минут.

Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил «Интерфакс».

По его словам, глава района Магомед Омаров задержан, его допрашивают сотрудники спецслужб. При этом на появившихся в сети кадрах боестолкновения в Махачкале, снятых очевидцами, было видно, что нападавшие не прятали своих лиц.

Реакция властей

Стрельба по полицейским является попыткой дестабилизировать общественную ситуацию. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Махачев обратился к людям на фоне событий в Дагестане

«Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции», - заявил он, призвав всех сохранять спокойствие.



В свою очередь президиум регионального политсовета «Единой России» исключил главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии.