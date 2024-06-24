Глава Дагестана посетил пострадавший при теракте собор

Глава Дагестана Сергей Меликов посетил Свято-Успенский кафедральный собор, пострадавший накануне при обстреле террористов. Об этом сообщает его пресс-служба.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видны сгоревшие машины, а также следы от пуль на окнах и воротах собора.

Священнослужители рассказали Меликову, как спасали прихожан во время обстрела. Люди оказались забаррикадированы внутри собора, их выводили постепенно.

До этого появились подробности о нападении.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следственного комитета, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ. Пятерых боевиков удалось ликвидировать.