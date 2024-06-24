В НАК заявили о завершении КТО в Махачкале и Дербенте

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил об отмене режима контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Дербенте.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление НАК, решение об отмене контртеррористической операции связано с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан.

«24 июня 2024 года в 08:15 правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ города Махачкалы и города Дербента Республики Дагестан отменён», — уточняется в заявлении.



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