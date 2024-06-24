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В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА

Telegram-канал Mash сообщил, что среди ликвидированных боевиков, напавших на синагогу и православные храмы в Дербенте, может быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. По информации канала, он был воспитанником школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА
© ТАСС

Как пишет Mash, Кагиров был участником клуба Eagles MMA, который принадлежит сыну Нурмагомедова Хабибу. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. Их кураторы будут установлены в ходе следствия.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике на три дня объявлен траур. В соответствии с подписанным им указом, 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги.

Боец ММА Нурмагомедов опубликовал пост о трагедии в Дагестане

По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Во время контртеррористической операции было ликвидировано пять боевиков: двое — в Дербенте, трое — в Махачкале. На местах перестрелок в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности. Изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

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