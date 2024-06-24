Западные средства массовой информации молчат после удара украинской армии американскими ракетами ATACMS по Севастополю, такая же тишина в западных медиа была, когда украинская сторона бомбила мирных жителей Донбасса. Об этом заявила американская журналистка Джулия Канин на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

© Defense Ministry/Global Look Press

"Даже Reuters написало: "Россия говорит". Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс", - подчеркнула она.



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До этого член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что не должно быть ударов, подобных тому, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетами АТACMS по пляжу в Севастополе. Конгрессвумен предложила представить, что если бы Россия атаковала кассетными боеприпасами пляж во Флориде.

Тейлор-Грин призвала Пентагон защищать границу США, а не спонсировать вооружением Украину.