Лесной пожар в Якутии охватил площадь до 460 тысяч гектаров

Мощный пожар уже охватил площадь до 460 тысяч гектаров леса в Якутии, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев.

Кадры с воздуха из населенного пункта Сылгы-Ытар в Среднеколымском районе публикует «Звезда». На видео с коптера видно много очагов возгорания, дым поднимается в небо густым белым облаком.

Сильный пожар произошел на промышленном объекте в Шотландии

За минувшие сутки было ликвидировано девять лесных пожаров на площади 1,4 тысячи гектаров, уточнил Коноплев.

Всего в регионе зафиксировано 164 возгорания. Уже в течение двух недель в Якутии действует режим ЧС. С огнем борются около 1 000 человек и 43 единицы техники.