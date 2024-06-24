Охранник рассказала о спасении людей после удара ВСУ по Севастополю

После того, как осколки американских ракет ATACMS упали на популярный в Севастополе пляж, местные помогали раненым, так как скорая ехала очень долго. Об этом рассказала женщина-охранник Тамара Мишекова, которая работала близ места трагедии, пишут «Известия».

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«Когда вышла, услышала крики людей. Люди кричат: "Помогите!" Я посмотрела — много раненых. Вызываем скорую. Подбежали другие ребята, моя сотрудница тоже», — вспоминает она.



Развожаев: число пострадавших при ударе ВСУ ATACMS по Севастополю достигло 151

По словам россиянки, в Учкуевке после падения осколков ракет на пляже был переполох. Помогали пострадавшим и спасатели — у одного из них было ранение руки. Прохожие смогли спасти около 15 человек, рассказала охранник.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем в воскресенье, 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151.

Об атаке на Севастополь доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент находится в постоянном контакте с войсками. 24 июня в Крыму объявлен Днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.