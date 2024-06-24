Правоохранители задержали связанных с делом Новицкого директоров «Русских фондов»

Правоохранители задержали в Тверской области председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды». Об этом сообщает РБК.

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Также был задержан директор компании Константин Бейрит. Источники издания на финансовом рынке уточнили, что задержания связаны с делом в отношении бывшего первого заместителя генерального директора «ФосАгро» Евгения Новицкого.

Ранее сообщалось, что МВД расследует уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого был задержан Евгений Новицкий.

Задержание Новицкого связывают с его деятельностью на руководящей должности оборонного концерна «РТИ Системы».