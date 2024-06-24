В Дагестане объявили трехдневный траур

В Дагестане объявили трёхдневный траур.

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики Сергея Меликова.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов», — говорится в публикации.



Также правительству республики поручили принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане.