Главу холдинга «Селигдар» отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест президента полиметаллического холдинга «Селигдар» и гендиректора компании «Русские фонды» Константина Бейрита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В сообщении уточнили, что Бейрит проходит по делу о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следователей. В судебной инстанции обратили внимание, что Бейрит подозревается в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Накануне стало известно, что правоохранители задержали Бейрита в Тверской области вместе с председателем совета директоров и совладельцем инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым. Задержания связывают с делом экс-замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.