Число пострадавших при ударе ВСУ ATACMS по Севастополю выросло

Развожаев: число пострадавших при ударе ВСУ ATACMS по Севастополю достигло 151
Общее число пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю возросло до 151. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"По информации на 21:00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; замедицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал он.
23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре снаряда, однако один взорвался в воздухе над территорией города.
После случившегося в Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения. Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за сегодняшнюю ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины. Он отметил, что произошедшее выходит за рамки военных действий и является терактом против мирных жителей России, совершенным в православный праздник.