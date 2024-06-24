Число пострадавших при ударе ВСУ ATACMS по Севастополю выросло

Общее число пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю возросло до 151. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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"По информации на 21:00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; замедицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал он.



23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре снаряда, однако один взорвался в воздухе над территорией города.

После случившегося в Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения. Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за сегодняшнюю ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины. Он отметил, что произошедшее выходит за рамки военных действий и является терактом против мирных жителей России, совершенным в православный праздник.