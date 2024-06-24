РБК: основателя "Русских фондов" Васильева задержали по делу Новицкого

Правоохранители задержали в Тверской области председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и директора «Русских фондов» Константина Бейрита. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным собеседников издания, задержания связаны с делом экс-замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

22 июня Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа. По версии следствия, Новицкий вместе с подельниками разработали преступный план ради хищения денежных средств акционерного общества «НПФ «Урал ФД». Речь идет о деньгах, перечисленных в качестве оплаты за ценные бумаги. При этом покупка этих ценных бумаг производилась не на рыночных условиях.

Ранее трое генералов петербургской полиции попали под суд за взятки банкетами и машинами.