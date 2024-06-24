Организаторы канала незаконной миграции заработали более 30 млн рублей в Приморье

Очередной канал незаконной миграции выявлен в Приморье. Среди подозреваемых четыре человека – гендиректор и сотрудники коммерческой организации.

«45-летний генеральный директор и трое сотрудников (двое женщин 30 и 33 лет и 41-летний мужчина), действуя от лица коммерческой организации, за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев с последующим оформлением патента на работу, дающего право иностранному гражданину пребывать на территории РФ на срок свыше 90 суток», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.



Обвиняемые также выдавали иностранцам сертификаты о владении ими русским языков, знании истории и основ законодательства России. При этом гражданам никаких экзаменов сдавать не требовалось. В ходе обыска в офисе и по адресам проживания граждан были изъяты документы, средства связи и более 30 млн рублей. В настоящее время задержан гендиректор компании, двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще одной женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Всем участникам группировки грозит наказание в виде лишений свободы до семи лет со штрафом. Напомним, в Приморье расследуется уголовное дело по факту массового изнасилования мигрантами 22-летней девушки. В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей. Фото: ФедералПресс/ Евгений Поторочин