Стрельба в центре Дербента прекратилась, но во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили очевидцы.

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— Стрелять закончили примерно час назад. Слышали стрельбу с самого начала, это было очень близко. Слышали очереди автоматные. Это в центре Дербента… Сейчас люди продолжают сидеть в гостинице без света, света нет во многих домах, — сообщают очевидцы РИА Новости.



В воскресенье, 23 июня, в Республике Дагестан произошли террористические атаки в Дербенте и Махачкале. Неизвестные нанесли удары по синагоге, церкви и посту дорожно-патрульной службы. Что известно о вооруженном нападении — в материале «Вечерней Москвы».

Вечером 23 июня на площади в центре села Сергокала в Республике Дагестан неизвестные обстреляли машину с полицейскими. По предварительной информации, один человек был ранен.

Силовые структуры перекрыли выезды из Махачкалы, поскольку сообщники боевиков могут попытаться покинуть город. Уточняется, что в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена.