Погибшему в Дагестане протоиерею неоднократно угрожали смертью

Убитому в Дагестане протоиерею Николаю Котельникову до этого уже угрожали смертью, Роман Силантьев, который знал священника.

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«Отец Николай всю жизнь прослужил в Дербенте, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии. Неоднократно ему угрожали смертью, и вот он принял мученическую кончину в День Святой Троицы», — сказал он.



Котельников, который служил у алтаря более 40 лет, был убит боевиками после нападения на православный храм в Дербенте.