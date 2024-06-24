Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут находиться на пляже в Севастополе после атаки ВСУ. Как сообщили в антитеррористической комиссии города, на месте работают взрывотехники и СК.

В настоящее время на пляже Учкуевка, где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия.

«На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — говорится в сообщении ведомства.



В результате атаки ракетами ATACMS, по последним данным, погибли четыре человека, в том числе два ребёнка, пострадал 151 человек. 24 июня в Крыму объявлено днём траура.