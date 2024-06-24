Массовая драка с поножовщиной у екатеринбургского бара попала на видео

Жители Екатеринбурга перебрали с алкоголем и устроили массовую драку перед входом в один из местных баров, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, конфликт начался, когда охранники заведения Bla Bla Bar сделали замечание гостям.

Канал уточнил, что один из отдыхающих выхватил нож и ударил им сотрудника бара, порезал мужчине руку. После этого нападавший начал набрасываться на всех, кто стоял рядом. На опубликованных кадрах видно, как он сперва пытается догнать одного мужчину, после чего его решили успокоить другие посетители заведения. В ролике также можно заметить кровь на асфальте.

Один из гостей решил усмирить вооруженного агрессора, распылил ему в лицо перцовый баллончик. По информации канала, в ходе конфликта также был использован травматический пистолет. На место массовой драки вызвали полицию и Росгвардию.

Ранее массовая драка с топором произошла на улице Артиллерийской в Саратове. По данным регионального МВД, в ней участвовали семь человек. Один дебошир был задержан.

До этого в Сочи велосипедист вступил в словесную перепалку с таксистом, в ходе которой он ударил ножом оппонента. Кроме того, мужчина ранил прохожего, заступившегося за пострадавшего.