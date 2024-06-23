Главу района в Дагестане задержали после сообщений об участии его сыновей в теракте

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержали, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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РБК сообщает, что сейчас мужчину допрашивают сотрудники ФСБ. По данным Baza, дома у Омарова проходит обыск.

До этого Baza заявила, что в нападении на Махачкалу участвовали два его сына. По предварительным данным, именно Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями. После этого «МК в Дагестане» написала, что Омаров подал в отставку.

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Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило, что нападавшие в Дагестане, которые напали в Дербенте на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, могут иметь отношение к международной террористической организации. Источник РБК также отметил, что силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что нападение на священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.