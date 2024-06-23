По полицейским открыли стрельбу в дагестанском селе

На площади в центре села Сергокалы в Республике Дагестан неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщила руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Дагестан Гаяна Гариева.

© Flickr / Allie Verbovetskaya

По предварительной информации, один человек был ранен.

— Для выполнения боевого задания силовики направились на место, — сообщила Гариева в своем Telegram-канале.



23 июня в Махачкале неизвестные на улице обстреляли пост ДПС. При этом в Дербенте открыли огонь из автоматического оружия по синагоге и церкви. В Министерстве внутренних дел Дагестана опровергли сообщения о заложниках в церкви в Махачкале: люди скрылись в здании, чтобы обеспечить собственную безопасность, и сейчас им ничто не угрожает.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в Дербенте и Махачкале произошли попытки дестабилизации общественной ситуации. Следственный комитет России завел уголовные дела по статье «Теракт».