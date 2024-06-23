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В МВД Дагестана сообщили о ликвидации четырёх боевиков в Махачкале

Четырёх боевиков ликвидировали в городе Махачкале после нападений на сотрудников правоохранительных органов.

В МВД Дагестана сообщили о ликвидации четырех боевиков в Махачкале
© Кадр видео

Информация об этом приводится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Дагестана.

«По информации на данный момент: в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», — говорится в публикации.

Ранее поступила информация, что число погибших в результате нападений в Дагестане возросло до девяти.

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