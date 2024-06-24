Названа причина перестрелки на российско-абхазской границе

Причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на сообщение МВД республики.

«Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию», — отмечается в публикации.



Кроме того, правоохранители сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 23 июня, а границе России и Абхазии по реке Псоу произошла перестрелка. Ее жертвой стал один мужчина, еще три человека пострадали.