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Стала известна причина перестрелки на российско-абхазской границе

Причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на сообщение МВД республики.

Названа причина перестрелки на российско-абхазской границе
© РИА Новости

«Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию», — отмечается в публикации.

Кроме того, правоохранители сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 23 июня, а границе России и Абхазии по реке Псоу произошла перестрелка. Ее жертвой стал один мужчина, еще три человека пострадали.

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